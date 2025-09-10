Генштаб ВСУ: перехвачены 27 из 43 ракет, 386 из 415 БПЛА. Минобороны РФ: сбиты 122 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 10 сентября 2025 года российские военные выпустили по Украине 43 ракеты (42 крылатых Х-101/"Калибр"/Х-59 и одну баллистическую "Искандер-М") и 415 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников других типов.

Украинские ПВО заявляют о перехвате 27 крылатых ракет и 386 БПЛА, запущенных российскими военными.

Зафиксированы попадания 16 ракет и 21 ударного БПЛА в 17 локациях. Причинен значительный ущерб. Есть жертвы и пострадавшие в Виннице, в Хмельницкой и Житомирской областях.

В Польше был прилет в жилой дом в результате российской атаки. Повреждены здание и автомобиль рядом. Над Польшей сбиты все российские ударные дроны, участвовали ВВС Польши, помогала авиация NATO и Нидерландов. Это беспрецедентное происшествие.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 10 сентября на территории Российской Федерации были перехвачены 122 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над территориями Ростовской, Брянской, Калужской, Тульской, Рязанской, Воронежской, Курской, Орловской, Белгородской, Нижегородской, Тверской областей, Краснодарского края, над акваторией Черного моря, над Крымом. Вводились ограничения на работу аэропортов. Сведения о причиненном ущербе уточняются.