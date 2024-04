В Нью-Йорке публицист Александр Гольдфарб выиграл суд против российского "Первого канала"

Федеральный суд в Нью-Йорке постановил выплатить компенсацию в размере 25 миллионов долларов публицисту и правозащитнику Александру Гольдфарбу по иску о клевете, поданному против российского "Первого канала".

Суд признал "сознательной клеветой" сведения о том, что якобы Александр Гольдфарб убил бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен полонием в Лондоне в 2006 году, сообщает журналист Александр Плющев.

Как сообщил The Breakfast Show сам Александр Гольдфарб, решение позволяет по требованию истцов арестовывать собственность "Первого канала" в странах, которые признают решения американских судов.

Напомним, что бывший сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, обвинивший своих руководителей в подготовке покушения на Бориса Березовского, был убит в Лондоне в 2006 году. Вскрытие установило, что он был отравлен полонием-210.

Вместе с вдовой Александра Литвиненко, Мариной, Александр Гольдфарб написал книгу "Смерть диссидента: отравление Александра Литвиненко и возвращение КГБ" (Death of a Dissident: The Poisoning of Alexander Litvinenko and the Return of the KGB).