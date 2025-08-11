Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1265-й день войны. "Уничтожены 4 израильских РЛС"

Минобороны РФ 11 августа 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового полка, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Садки, Степное, Андреевка, Варачино, Перше Травня, Пролетарское и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Синельниково, Новая Казачья, Хатнее, Крейдянка и Меловое Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Чернещина, Купянск, Петровское, Боровское, Андреевка Харьковской области и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, две боевые бронированные машины "MaxxPro" производства США и "Snatch" производства Великобритании, 17 автомобилей и два артиллерийских орудия производства стран НАТО. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станция радиоэлектронной разведки "Пластун", четыре радиолокационные станции RADA RPS-42 производства Израиля и пять складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малотарановка, Федоровка, Святогорск, Северск, Миньковка, Васюковка, Червоное, Звановка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий завершили освобождение населенного пункта Луначарское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и сводной бригады МВД Украины в районах населенных пунктов Димитров, Доброполье, Родинское, Удачное, Артемовка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград Донецкой Народной Республики, Сосновка, Великомихайловка, Тихое, Вороное Днепропетровской области, Ольговское и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли более 255 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и 11 автомобилей. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приморское, Магдалиновка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области, Никольское, Казацкое и Антоновка Херсонской области. Уничтожено до 75 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, складам боеприпасов ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 312 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

Отметим, что, судя по заявлениям минобороны РФ, в Украине уничтожены уже 35 израильских РЛС. Причем сегодня, судя по отчету генерала Игоря Конашенкова, установлен рекорд: уничтожены четыре израильских РЛС за одни сутки. Власти Израиля эти заявления минобороны РФ до сих пор не комментировали. Израильский военный обозреватель Игаль Левин писал, что украинская компания Apate, известная производством высококачественных макетов, создает и копии израильских радаров RADA, которые ВСУ широко используют на фронте. По его мнению, в отчетах минобороны РФ (если им можно доверять хоть в какой-то степени) могут учитываться и уничтожения макетов. В мае 2023 года сообщалось, что системы RADA были закуплены литовской благотворительной организацией, а затем переданы Украине с разрешения министерства обороны Израиля. Тогда речь шла о покупке 16 таких станций. О дополнительных поставках сведений нет.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 76497 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24539 танков и других боевых бронированных машин, 1585 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28387 орудий полевой артиллерии и минометов, 39500 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 121500 человек (по известным именам) или около 165 тысяч (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих (в апреле в интервью CBS он признал гибель "до 100 тысяч" военнослужащих), около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 146 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).