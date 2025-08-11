Жертва нападения на произраильской демонстрации в Лондоне – выходец из Ирана Ниак Горбани

Израильский активист Юсеф Хадад называет имя участника прошедшей в Лондоне манифестации в поддержку Израиля, который подвергся нападению со стороны антиизраильского хулигана. Это выходец из Ирана Ниак Горбани. Хадад публикует фото инцидента.

"На моего хорошего иранского друга было совершено жестокое нападение в Лондоне во время манифестации в поддержку освобождения заложников. Ниаку потребовалась госпитализация. Лондон, как и многие другие европейские города, завоеваны сторонниками террора. И вот результат. Желаю тебе скорейшего выздоровления, ты настоящий и мужественный друг Израиля. На следующей демонстрации я буду рядом с тобой", – написал Хадад в социальных сетях.

Сотни людей, включая родственников заложников и членов еврейской общины Великобритании, прошли в воскресенье, 10 августа, маршем к Даунинг-стрит с требованием не признавать Палестинское государство до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые ХАМАСом израильтяне. Марш был организован движением Stop the Hate UK и рядом еврейских организаций.

Участники марша призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера сконцентрировать свои усилия на освобождении остающихся в плену ХАМАСа заложников, до того, как он объявит о признании Палестинского государства. На митинге выступила Нога Гутман, кузина Эвьятара Давида, удерживаемого террористами в Газе, и видео с которым было опубликовано ХАМАСом на прошлой неделе.

Марш сопровождался столкновениями с пропалестинскими активистами. В районе Трафальгарской площади столкновения произошли после того, как двое мужчин начали скандировать: "Свободу Палестине!". У ворот Даунинг-стрит мужчина облил водой Горбани, а затем схватил его за шею. Нападавший был задержан полицией.