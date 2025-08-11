Украинские БПЛА атакуют Москву
время публикации: 11 августа 2025 г., 11:14 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 11:18
С полуночи 11 августа российские ПВО перехватили не менее девяти украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщается в телеграм-канале московского мэра Сергея Собянина.
"Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в недавнем сообщении.
Ранее Собянин сообщал о семи сбитых за сутки БПЛА.
Минобороны РФ подтверждал утром перехват ночью двух украинских БПЛА над Московским регионом.
Атаки продолжаются. Сведения о последствиях этих атак уточняются.