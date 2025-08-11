Украинские БПЛА атакуют Москву

С полуночи 11 августа российские ПВО перехватили не менее девяти украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщается в телеграм-канале московского мэра Сергея Собянина.

"Сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – говорится в недавнем сообщении.

Ранее Собянин сообщал о семи сбитых за сутки БПЛА.

Минобороны РФ подтверждал утром перехват ночью двух украинских БПЛА над Московским регионом.

Атаки продолжаются. Сведения о последствиях этих атак уточняются.