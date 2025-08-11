Трамп направил в Вашингтон Национальную гвардию на борьбу с криминалом и бездомными
время публикации: 11 августа 2025 г., 22:28 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 22:40
Президент США Дональд Трамп объявил, что на основании закона о самоуправлении округа Колумбия направляет в Вашингтон Национальную гвардию и передает полицию под федеральный контроль.
По его словам, столица США находится под контролем преступных группировок, улицы захватили наркоманы и бездомные. "Это день освобождения округа Колумбия. Мы вернем столицу себе. Я хочу сделать как можно безопаснее и красивее, чем когда-либо", – сказал он.
Ранее президент написал в социальной сети Truth: "Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам место, но вдалеке от столицы. Преступникам уезжать не надо. Мы посадим их в тюрьму, где вам и место".