Трамп направил в Вашингтон Национальную гвардию на борьбу с криминалом и бездомными

Президент США Дональд Трамп объявил, что на основании закона о самоуправлении округа Колумбия направляет в Вашингтон Национальную гвардию и передает полицию под федеральный контроль.

По его словам, столица США находится под контролем преступных группировок, улицы захватили наркоманы и бездомные. "Это день освобождения округа Колумбия. Мы вернем столицу себе. Я хочу сделать как можно безопаснее и красивее, чем когда-либо", – сказал он.

Ранее президент написал в социальной сети Truth: "Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам место, но вдалеке от столицы. Преступникам уезжать не надо. Мы посадим их в тюрьму, где вам и место".