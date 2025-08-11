x
11 августа 2025
Мир

Париж отказался продлевать рабочие визы охранникам авиакомпании "Эль-Аль"

Франция
Израиль
время публикации: 11 августа 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 11 августа 2025 г., 22:14
Париж отказывается продлевать рабочие визы охранникам авиакомпании "Эль-Аль"
Власти Франции приостановили на шесть месяцев продление рабочих виз сотрудникам службы безопасности израильской авиакомпании "Эль-Аль", находившимся в Париже. Об этом сообщил израильский телеканал на французском языке i24.

По данным телеканала, сотрудники службы безопасности были наняты на работу через посольство Израиля в Париже и обеспечивали безопасность на израильских рейсах, вылетающих из аэропорта Руасси-Шарль-де-Голль.

Ссылаясь на свои источники, телеканал передал, что это решение не обсуждалось с Израилем и оно было продиктовано политическими соображениями на фоне растущей напряженности между Парижем и Иерусалимом.

