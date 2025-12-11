x
Мир

Во Флориде самолет "сел" на крышу автомобиля, среди пострадавших дети

США
Авиакатастрофа
время публикации: 11 декабря 2025 г., 15:11 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 15:12
Во Флориде самолет "сел" на крышу автомобиля, среди пострадавших дети
AP Photo/Alan Youngblood

Во Флориде небольшой одномоторный самолет Orlican M8 Eagle после взлета потерял тягу, задел пальму и "сел" прямо на крышу легкового автомобиля, ехавшего трассе в районе Лейк-Уэрт-Бич (округ Палм-Бич).

По данным Palm Beach County Fire Rescue, затем самолет упал на пешеходную дорожку рядом с проезжей частью. Пожара и утечки большого количества топлива удалось избежать.

На борту самолета находились пилот и пассажир, оба получили не опасные для жизни травмы и были госпитализированы.

В машине, на крышу которой "сел" самолет, находились 57-летняя женщина и четверо детей. Их госпитализировали для обследования, травмы оцениваются как легкие.

Расследование причин происшествия ведут Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).

Мир
