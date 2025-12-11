Во Франции задержан бывший владелец литовского банка Snoras Владимир Антонов

Российский банкир Владимир Антонов, один из бывших акционеров обанкротившегося банка Snoras, задержан 9 декабря в Бадене (Франция) по европейскому ордеру на арест, выданному генпрокуратурой Литвы, сообщает BNS. Литовская сторона уже начала юридические процедуры по его экстрадиции.

В ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил Антонова и второго экс-владельца Snoras Раймондаса Баранаускаса к 10,5 годам лишения свободы за растрату средств банка. Они признаны виновными по восьми умышленным преступлениям, при этом Антонов назван организатором схем. Суд также обязал их выплатить более 375 млн евро в счет возмещения ущерба.

Коммерческий банк Snoras, ранее входивший в число крупнейших в Литве, был национализирован в 2011 году после выявления недостачи примерно на 1 млрд евро, а в 2012 году признан банкротом.

Антонов уже фигурировал и в других делах: в России в 2019 году он получил 2,5 года колонии общего режима и штраф 300 тысяч рублей по делу о мошенничестве с 150 млн рублей банка "Советский". В Латвии, где действовал дочерний Latvijas Krajbanka, суд в 2021 году приговорил его к 6 годам лишения свободы и конфискации имущества.