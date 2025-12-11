x
11 декабря 2025
11 декабря 2025
11 декабря 2025
последняя новость: 14:03
11 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

время публикации: 11 декабря 2025 г., 13:19 | последнее обновление: 11 декабря 2025 г., 13:19
Мексика повышает пошлины на импорт из Китая, России и Турции
Wikipedia.org. Фото: U.S. Customs and Border Protection

Парламент Мексики утвердил инициативу администрации президента Клаудии Шейнбаум о повышении пошлин на импорт продукции из стран, с которыми у Мексики нет торговых соглашений.

В первую очередь мера направлена против импорта из Китая, но также коснется России, Индии, Бразилии, Турции, Таиланда, Южной Кореи, Индонезии и других стран.

У Израиля с Мексикой действует соглашение о свободной торговле.

В последний год, после закрытия американского рынка, китайские товары наводняют Европу и рынки развивающихся стран, что приводит к массовому закрытию местного производства.

Размер пошлин, в зависимости от типа товаров, колеблется от 20% до 50%. Они вступят в силу с 1 января 2026 года.

