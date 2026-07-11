Армия РФ нанесла новый удар по Одессе

Утром в субботу, 11 июля, армия РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Одессе, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Есть пострадавшие.

Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Российские военные заявляют, что был атакован порт "Измаил".

Накануне ночью портовая инфраструктура в Одесской области также подвергалась ракетно-дроновым атакам.