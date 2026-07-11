Армия РФ нанесла новый удар по Одессе
время публикации: 11 июля 2026 г., 11:38 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 11:45
Утром в субботу, 11 июля, армия РФ нанесла удар по объекту инфраструктуры в Одессе, сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Есть пострадавшие.
Сведения о причиненном ущербе уточняются.
Российские военные заявляют, что был атакован порт "Измаил".
Накануне ночью портовая инфраструктура в Одесской области также подвергалась ракетно-дроновым атакам.
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