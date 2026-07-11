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Мир

Вокруг парка напротив Белого дома планируют установить постоянное ограждение

США
Дональд Трамп
время публикации: 11 июля 2026 г., 09:11 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 09:13
Вокруг парка напротив Белого дома планируют установить постоянное ограждение
AP Photo/Alex Brandon

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установки постоянного ограждения вокруг площади Лафайет в Вашингтоне – общественного парка, расположенного непосредственно напротив Белого дома и традиционно служащего местом скопления туристов и проведения демонстраций.

Согласно подготовленному плану, на северной и южной сторонах парка предполагается установить ограждения высотой около 2,5-2,7 метра. Они должны заменить действующую систему временных металлических заграждений и столбов, которые устанавливаются при необходимости ограничить доступ к территории.

Проект был разработан совместно Секретной службой США, Белым домом и министерством внутренних дел США.

Представители администрации заявляют, что пытаются найти баланс между сохранением доступа американцев к одному из самых известных общественных пространств столицы США и необходимостью обеспечить безопасность президента. Новая система позволит Секретной службе быстрее перекрывать парк и прилегающие участки в случае возникновения угрозы, не прибегая каждый раз к установке временных конструкций.

Планы администрации вызвали возражения. Делегат от округа Колумбия в Палате представителей Элеанор Холмс Нортон внесла законопроект, запрещающий строительство постоянного ограждения вокруг площади Лафайет. По ее мнению, подобная мера ограничит доступ граждан к историческому общественному пространству и может помешать проведению мирных акций напротив Белого дома.

Большая часть парка в последние месяцы уже периодически закрывалась по требованию Секретной службы в связи с ремонтными работами и мерами безопасности. Национальная парковая служба сообщала, что временные ограничения доступа к площади Лафайет и ряду прилегающих территорий действуют с конца июня до конца июля 2026 года.

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