Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1569-й день войны

Минобороны РФ 11 июня 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" установлен контроль над населенным пунктом Охримовка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Жовтневое, Басово, Варваровка и Казачья Лопань Харьковской области. В Сумской области нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Иволжанское, Хотень, Могрица, Рясное и Новая Сечь Сумской области. Противник потерял более 205 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Чернещина, Дружелюбовка, Шийковка Харьковской области, Лозовое, Рубцы, Щурово, Святогорск и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 и бронемашину HMMWV производства США, бронетранспортер VAB производства Франции и бронеавтомобиль "Senator" канадского производства, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Роскошное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных Малиновка, Дружковка, Николаевка, Рай-Александровка, Пискуновка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 120 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронемашину HMMWV производства США и бронеавтомобиль "Senator" канадского производства, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Завидо-Кудашево, Новоалександровка, Кучеров Яр, Василевка, Доброполье, Анновка, Сергеевка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Маломихайловка, Александровка, Великомихайловка Днепропетровской области, Сорочино, Новоселовка, Барвиновка и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли до 315 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker", бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину Oshkosh M-ATV производства США, бронетранспортер "Spartan" производства Великобритании, девять автомобилей и два артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, 15 автомобилей и семь станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ".

МО РФ заявляет, что с начала проведения "специальной военной операции" уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 160562 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29718 танков и других боевых бронированных машин, 1733 боевые машины реактивных систем залпового огня, 35306 орудий полевой артиллерии и минометов, 63832 единицы специальной военной автомобильной техники.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми более 221200 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.