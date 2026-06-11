В Пакистане разбился военный вертолет, более 20 погибших

По меньшей мере 22 военнослужащих вооруженных сил Пакистана погибли при крушении в Кашмире транспортного вертолета Ми-17. Согласно первоначальным данным, причиной стала техническая неполадка во время взлета.

Среди погибших – один полковник, два майора и 19 нижних чинов. Выживших в катастрофе не было. На месте ведется поисково-спасательная операция. Ведется следствие. В частности, будет проверено соблюдение правил эксплуатации.