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Мир

Госдума увеличила в 12 раз пошлину за выход из российского гражданства

Россия
Законы
время публикации: 11 июня 2026 г., 13:08 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 13:11
Госдума увеличила в 12 раз пошлину за выход из российского гражданства
AP Photo/Vasily Krestyaninov

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтении законопроект о значительном повышении пошлин на миграционные услуги. Так пошлина за получение российского гражданство и выход из него вырастет в 12 раз – до 50000 рублей (порядка 700 долларов США).

Оформление вида на жительство в России подорожает в пять раз, до 30000 рублей, разрешения на временное проживание – в восемь раз, до 15000 рублей. Сбор за привлечение иностранцев к работе также увеличен до 15000 рублей за человека.

Инициатором повышения сборов выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Мы считаем: нам надо выходить на те уровни, чтобы сюда приезжали самые талантливые, самые эффективные, и чтобы они вносили свой вклад в развитие государства", – заявлял он.

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