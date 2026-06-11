В Таиланде вынесен смертный приговор по делу о взрыве в храме Эраван

В Таиланде приговорены к высшей мере наказания два гражданина Китая, уйгуры по национальности, по делу о теракте в храме Эраван в центре Бангкока в 2015 году. 20 человек погибли, более 120 получили ранения.

Подсудимые были признаны виновными в предумышленном убийстве и покушениях на убийство. "Они преступили множество законов, и поэтому наказанием для них станет смертная казнь", – говорится в вердикте.

Судебное разбирательство продолжалось около 10 лет. Было заслушано около 400 свидетелей, протокол показаний которых составил 10000 страниц. По версии следствия, теракт в храме, популярном среди китайских туристов, стал ответом на преследование уйгуров в КНР.

Все эти годы подсудимые заявляли о невиновности, а их адвокаты и правозащитники указывали на слабость доказательной базы. Также отмечается, что ни одна группировка не взяла ответственность за теракт. Как ожидается, приговор будет обжалован.