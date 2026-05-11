Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават досрочно освобожден из тюрьмы

В Таиланде условно-досрочно освобожден из тюрьмы бывший премьер-министр Таксин Чиннават, который на протяжении нескольких десятилетий являлся самым влиятельным политиком королевства.

76-летний Таксин Чиннават, возглавлявший правительство в 2001-2006 годах и лишившийся власти в результате военного переворота, долгие годы провел в изгнании, однако его партия смогла вернуться к власти. Пост премьер-министра занимали его младшая сестра и дочь.

Находясь в изгнании, политик был в 2018 году заочно приговорен к двум годам лишения свободы за злоупотребление властью, а в 2019 году – еще к восьми годам за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.

Политик продолжал руководить партией из-за границы. В 2023 году было заключено соглашение, позволившее ему вернуться на родину, однако после госпитализации он был взят под стражу и отправлен в тюрьму, но освобожден досрочно. В 2025 году его осудили вновь.