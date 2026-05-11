x
11 мая 2026
|
последняя новость: 13:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 мая 2026
|
11 мая 2026
|
последняя новость: 13:10
11 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават досрочно освобожден из тюрьмы

Таиланд
время публикации: 11 мая 2026 г., 12:14 | последнее обновление: 11 мая 2026 г., 12:18
Бывший премьер-министр Таиланда Таксин Чиннават досрочно освобожден из тюрьмы
AP Photo/Sakchai Lalit

В Таиланде условно-досрочно освобожден из тюрьмы бывший премьер-министр Таксин Чиннават, который на протяжении нескольких десятилетий являлся самым влиятельным политиком королевства.

76-летний Таксин Чиннават, возглавлявший правительство в 2001-2006 годах и лишившийся власти в результате военного переворота, долгие годы провел в изгнании, однако его партия смогла вернуться к власти. Пост премьер-министра занимали его младшая сестра и дочь.

Находясь в изгнании, политик был в 2018 году заочно приговорен к двум годам лишения свободы за злоупотребление властью, а в 2019 году – еще к восьми годам за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию.

Политик продолжал руководить партией из-за границы. В 2023 году было заключено соглашение, позволившее ему вернуться на родину, однако после госпитализации он был взят под стражу и отправлен в тюрьму, но освобожден досрочно. В 2025 году его осудили вновь.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 29 августа 2025

Суд отстранил премьер-министра Таиланда после утечки разговора с бывшим лидером Камбоджи
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 16 августа 2024

Дочь свергнутого экс-премьера стала главой правительства Таиланда
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 18 февраля 2024

В Таиланде вышел на свободу бывший премьер Таксин Чинават