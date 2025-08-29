x
29 августа 2025
Мир

Суд отстранил премьер-министра Таиланда после утечки разговора с бывшим лидером Камбоджи

время публикации: 29 августа 2025 г., 12:37 | последнее обновление: 29 августа 2025 г., 12:42
Суд отстранил премьер-министра Таиланда после утечки разговора с бывшим лидером Камбоджи
AP Photo/Sakchai Lalit

Премьер-министр Таиланда Пхэтхонтхан Чинават решением конституционного суда была отстранена от должности после того, как достоянием общественности стала запись ее телефонного разговора с бывшим лидером Камбоджи, состоявшегося в период эскалации пограничного конфликта. В беседе она называла бывшего премьера Камбоджи Хун Сена "дядей" и критиковала действия армии Таиланда.

Как сообщает CNN, особое возмущение таиландцев вызвала фраза Пхэтхонтхан Чинават "скажите мне, если что-то нужно сделать, и я об этом позабочусь". Подлинность опубликованной записи была подтверждена обеими сторонами, и оппоненты обвинили премьер-министра в предательстве национальных интересов страны.

Напомним, несколько недель назад в результате конфликта на границе Камбоджи и Таиланда погибли десятки человек, в основном, мирных граждан, и сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

1 июля Пхэтхонтхан была отстранена от обязанностей премьера, но осталась в кабинете министров в должности министра культуры. Конституционный суд окончательно отстранил ее от власти.

Пхэтхонтхан Чинават в августе 2024 года стала самым молодым премьер-министром в истории Таиланда, она проработала на этом посту всего год. Пхэтхонтхан Чинават – дочь бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата, и ее знакомство с бывшим лидером Камбоджи, судя по всему, заслуга ее отца.

Мир
