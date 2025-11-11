Министр иностранных дел Саар открыл посольство Израиля в Эстонии

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вместе с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной 11 ноября открыл посольство Израиля в Таллине, столице Эстонии. Во время церемонии открытия министр Саар установил мезузу у входа в здание.

Эстония член Европейского союза и NATO, одна из мировых лидеров в сфере высоких технологий. Страна считается пионером цифровизации государственного сектора, и между Израилем и Эстонией существует большой потенциал для укрепления двусторонних связей.

Дипломатические отношения между Израилем и Эстонией установлены в 1992 году, а посольство Эстонии в Израиле действует с 2009 года.

Новое посольство в Таллине стало третьим, открытым Израилем в этом году по инициативе министра иностранных дел. Ранее в 2025 году Израиль открыл посольства в Молдове (в феврале) и Замбии (в августе).

Министр иностранных дел Гидеон Саар отметил: "Это уже третье посольство, открытое в этом году после Молдовы и Замбии, и теперь в Эстонии, государстве – члене Европейского союза. Это имеет большое значение. Израиль подвергается атакам не только военным, но и дипломатическим, однако продолжает развивать и укреплять свои международные отношения. Сегодня мы делаем это здесь, в Таллине, и очень гордимся этим".

Перед церемонией открытия нового посольства Саар провел встречу и совместную пресс-конференцию со своим эстонским коллегой. Во время выступления он заявил: "Недавно сообщалось, что Иран совершил покушение на посла Израиля в Мексике. Это не единственное место, где они пытались это сделать. И отсюда я хочу передать сообщение, которое будет услышано от Таллинна до Тегерана: Иран постоянно держит на прицеле посольства, послов и дипломатов Израиля. Нас это не остановит. Напротив, мы продолжим расширять связи Израиля со всем миром".