Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1357-й день войны

Минобороны РФ 11 ноября 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Павловка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и шесть складов материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Куриловка, Богуславка, Новоплатоновка Харьковской области, Дробышево и Новоселовка Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города. Противник не оставляет попыток прорваться к окруженным подразделениям. В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге населенного пункта Купянск-Узловой Харьковской области c целью деблокирования окруженных подразделений. В результате огневого поражения уничтожено до 60 украинских военнослужащих, 16 единиц вооружения и военной техники, в том числе пять боевых бронированных машин, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, три станции радиоэлектронной борьбы и пять пикапов. Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили свыше 220 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 16 автомобилей. Уничтожены четыре склада боеприпасов, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Васюковка, Иванополье, Платоновка, Кузьминовка, Константиновка, Веролюбовка, Плещеевка и Клиновое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 185 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Торецкое, Розы Люксембург, Суворово и Родинское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории вагонного депо железнодорожного вокзала. За сутки освобождены 256 зданий. Кроме того, продолжается зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики, освобождены 98 зданий. Отражены семь атак, в том числе три на бронетехнике, 32-й механизированной бригады ВСУ из района населенного пункта Гришино ДНР с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 30 военнослужащих противника. Также пресечена попытка прорыва из окружения группы украинских боевиков 38-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении населенного пункта Новоэкономическое ДНР. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне "Восточный", в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона "Западный". За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих и 27 единиц различного вооружения, в том числе семь боевых бронированных машин, десять автомобилей и два артиллерийских орудия. Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили свыше 455 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, пять орудий полевой артиллерии и 13 автомобилей. Подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области, Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, четыре автомобиля и три склада материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Лукьяновское, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 50 военнослужащих, пять автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 140 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 95994 беспилотных летательных аппарата, 635 зенитных ракетных комплексов, 25960 танков и других боевых бронированных машин, 1611 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31240 орудий полевой артиллерии и минометов, 46359 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 145300 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 165 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 14000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).