Теракт в Пакистане, множество погибших
время публикации: 11 ноября 2025 г., 12:35 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 12:36
По меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили ранения в Исламабаде, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом со зданием суда. Пострадавшие доставлены в больницу Пакистанского института медицинских наук.
Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракт, однако он произошел через несколько дней после провала третьего раунда пакистано-афганских переговоров, на которых обсуждалась и исходящая из Афганистана террористическая угроза.