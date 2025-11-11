Теракт в Пакистане, множество погибших

По меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили ранения в Исламабаде, когда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом со зданием суда. Пострадавшие доставлены в больницу Пакистанского института медицинских наук.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракт, однако он произошел через несколько дней после провала третьего раунда пакистано-афганских переговоров, на которых обсуждалась и исходящая из Афганистана террористическая угроза.