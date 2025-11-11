x
11 ноября 2025
11 ноября 2025
Верховный суд США подтвердил конституционное право на однополые браки

время публикации: 11 ноября 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 11 ноября 2025 г., 12:16
Верховный суд США подтвердил конституционное право на однополые браки
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Верховный суд США отклонил апелляцию, которая, по сути, требовала отменить принятое им десять лет назад решение о конституционности однополых браков. Апелляция была подана бывшей сотрудницей администрации штата Кентукки Ким Дэвис.

Однополые браки были признаны законными на всей территории США после того, как в 2015 году Верховный суд принял решение по делу "Обергефелл против Ходжеса". Согласно его постановлению, брак является фундаментальным правом, гарантированным конституцией.

Несмотря на то, что Верховный суд обязал все штаты регистрировать такие браки, Дэвис отказалась это делать, заявив, что однополые браки противоречат ее религиозным убеждением, и этот отказ защищен Первой поправкой к конституции США.

Пострадавшая пара обратилась в суд, отказавшийся принимать аргументы чиновницы и обязавший ее выплатить компенсацию в размере 360000 долларов. Тогда она обратилась в высшую судебную инстанцию США.

Правозащитники опасались, что Верховный суд, большинство в котором составляют консерваторы, поступит как в 2022 году, когда он пересмотрел дело "Роу против Уэйда" 1973 года и отменил конституционные гарантии права на аборт. Однако в данном случае этого не произошло.

