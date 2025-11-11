"До конца СВО": в Ульяновске отключают мобильный интернет

В правительстве Ульяновской области России прокомментировали отключение мобильного интернета в нескольких районах областного центра и в нескольких населенных пунктах региона в связи с атаками украинских беспилотников. Об этом сообщает портал "Улпресса".

Власти области отметили, что решение об отключении принято федеральными властями и действует вблизи объектов специального назначения: "Федеральный центр принял решение расширить зоны безопасности вокруг таких объектов – и это постоянно действующие ограничения, а не временные меры на период атаки БПЛА. На это решение региональные власти повлиять не могут".

Чиновники признали, что без мобильного интернета остались жилые кварталы, офисные здания и социальные объекты, однако отметили, что карты отключений не публикуются по соображениям государственной тайны. "Если не будет иных решений федерального центра, они будут действовать до конца СВО", – заявил министр цифрового развития области Олег Ягфаров.

В зонах, оставшихся без покрытия, может быть установлен кабельный интернет – за счет пользователей. Продолжат работу сайт "Госуслуг", сервисы "Яндекса", "ВКонтакте", "Одноклассники", Ozon и Wildberries, платежная система "Мир".