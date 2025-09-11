Лукашенко по просьбе Трампа помиловал иностранцев и оппозиционеров

Президент Беларуси Александр Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа помиловал 14 иностранных граждан, осужденных за "шпионаж", "экстремизм" и "терроризм", сообщает Telegram-канал "Пул первого".

"По просьбе президента США и других глав государств, в рамках жеста доброй воли и исходя из принципов гуманности президентом Беларуси принято решение о помиловании ряда иностранных граждан, осужденных за шпионскую деятельность, участие в экстремистской и террористической деятельности и совершивших иные преступные деяния на территории Республики Беларусь. Всего помилованы 14 иностранных граждан. 6 из них – граждане Литвы, по двое – Латвии, Польши и Германии, один гражданин Франции и один – Великобритании", – говорится в сообщении.

Также были освобождены 38 осужденных ранее оппозиционных деятелей и участников протестов.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что все освобожденные заключенные уже находятся в Литве. "Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, бывшие в заключении в Беларуси", – сказал Науседа на пресс-конференции, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).

Среди освобожденных Николай Статкевич, Владимир Мацкевич, Геннадий Федынич и другие.

В рамках урегулирования отношений США частично сняли санкции с Беларуси.