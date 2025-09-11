Польша и Латвия вводят жесткие ограничения полетов у границы с РФ и Беларусью

После инцидента с массовым пролетом российских БПЛА над польской территорией и начала российско-белорусских военных учений "Запад-2025" Польша и Латвия объявили о жестких ограничениях полетов в воздушном пространстве на востоке этих стран.

Властями Польши объявлено о полном запрете полетов в указанных районах в ночное время. Круглосуточно запрещены полеты гражданских БПЛА. Днем допускается ограниченная деятельность малой и частной авиации при наличии радиосвязи и транспондера. Коммерческие рейсы, как правило, эти ограничения не затрагивают, так как большие самолеты обычно летают выше "потолка" зоны (более 3 км высота, 26-46 км глубина в зависимости от участка), отмечает Reuters.

Власти Латвии объявили, что с 18:00 11 сентября закрывают как минимум до 18 сентября воздушное пространство вдоль восточной границы с Россией и Беларусью – полосой шириной 50 км и до высоты 6 км. Срок может быть продлен. Решение объявил министр обороны Андрис Спрудс. Эти меры принимаются с целью упростить выявление несанкционированных объектов (прежде всего, российских БПЛА), освободить коридор для перехватов в рамках миссии NATO и для работы латвийской ПВО, а также отработки антидроновых процедур на учениях "Namejs 2025". Прямой угрозы Латвии, по словам министра, сейчас нет, меры – превентивные.