Китай объявил о послаблениях для Тайваня

Китай объявил о десяти новых мерах в отношении Тайваня вскоре после визита в Пекин главы тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Чэн Ли-вэнь, встретившейся с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает Reuters, Пекин заявил о намерении смягчить ряд действующих ограничений: речь идет, в частности, об упрощении поездок для туристов из Шанхая и провинции Фуцзянь, полном восстановлении авиасообщения через Тайваньский пролив и разрешении на показ на материке "здоровых" тайваньских теледрам.

Китайская сторона также заявила о готовности упростить санитарные и инспекционные требования для части тайваньской пищевой и рыбной продукции, включая ранее ограниченные поставки.

Кроме того, Пекин предложил создать постоянный канал связи между Компартией Китая и Гоминьданом. AP отмечает, что среди озвученных идей фигурирует и развитие инфраструктурных связей с тайваньскими островами Цзиньмэнь и Мацзу, расположенными близ материкового Китая.

Эти шаги предприняты на фоне сохраняющейся напряженности между Пекином и администрацией президента Тайваня Лая Циндэ, которого власти КНР называют "сепаратистом". Тайбэй пока не ответил на новый пакет китайских инициатив.