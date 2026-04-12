12 апреля 2026
|
последняя новость: 08:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 апреля 2026
|
12 апреля 2026
|
последняя новость: 08:53
12 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Давка у цитадели Лаферьер на севере Гаити, десятки погибших

Погибшие
Гаити
время публикации: 12 апреля 2026 г., 08:34 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 08:46
Цитадель Лаферьер на севере Гаити
AP Photo/Matias Delacroix

По меньшей мере 30 человек погибли в результате давки у цитадели Лаферьер на севере Гаити. Как сообщает Associated Press со ссылкой на местную газету Le Nouvelliste и главу гражданской защиты Северного департамента Жана Анри Пети, трагедия произошла в субботу, 11 апреля, во время массового мероприятия у одной из самых известных достопримечательностей страны.

Правительство Гаити подтвердило факт трагедии и выразило соболезнования семьям погибших.

По сведениям местных источников, на территории исторической крепости, расположенной близ города Мило, находилось большое число посетителей, в какой-то момент началась паника и давка. В местных СМИ появились сообщения, что панику могла спровоцировать попытка полиции разогнать драку с применением слезоточивого газа, однако официального подтверждения этой версии пока нет. Власти ведут поиск пострадавших и не исключают, что число жертв может возрасти.

Citadelle Laferrière – крепость начала XIX века, построенная вскоре после обретения Гаити независимости от Франции. Она считается одной из главных исторических достопримечательностей республики.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 30 октября 2025

Последствия урагана "Мелисса": множество погибших в Гаити и на Ямайке
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 сентября 2024

Взрыв автоцистерны на Гаити, более 20 погибших