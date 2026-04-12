Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1509-й день войны

Минобороны РФ 12 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: "ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное Днепропетровской области. Все атаки отражены. Также сорваны четыре попытки выдвижения противника на позиции наших войск в районах Кондратовки, Новой Сечи (дважды) Сумской области и населенного пункта Каленики Донецкой Народной Республики. Всего в период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ. Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате ранения получили мирные жители, в том числе ребенок. Кроме того, подразделения ВСУ 258 раз обстреляли из реактивной системы залпового огня, артиллерийских орудий, танков и минометов приграничные территории Российской Федерации и позиции наших войск, нанесли 1329 ударов FPV-дронами, осуществили 375 сбросов различных боеприпасов, в том числе с применением БпЛА октокоптерного типа – 67 и самолетного – 15. До начала действия перемирия подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Мачулища, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Светличное, Терновая и Графское Харьковской области. Противник потерял до 125 военнослужащих, боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, три боевые бронированные машины, 18 автомобилей, три артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Кондратовка, Новоселовка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 145 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" производства США, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада материальных средств и два склада горючего. Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад ВСУ, бригады спецназначения "Азов" и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Федоровское Днепропетровской области, Новониколаевка, Гришино, Белицкое, Доброполье, Ленина и Сергеевка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Диброва, Подгавриловка, Маломихайловка Днепропетровской области, Долинка, Воздвижевка, Зеленое и Ровное Запорожской области. Противник потерял до 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике бригады морской пехоты в районе города Херсон. Уничтожены более 50 военнослужащих, 28 автомобилей, два артиллерийских орудия, радиолокационная станция "Ground Observer" производства ФРГ и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 38 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 133521 беспилотный летательный аппарат, 656 зенитных ракетных комплексов, 28838 танков и других боевых бронированных машин, 1699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34408 орудий полевой артиллерии и минометов, 59217 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, "спецоперация" на территории Украины и "спецоперация" в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).