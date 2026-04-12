Глава генштаба Уганды, готовый отправить в Израиль 100000 солдат, отправился с визитом в Иерусалим

Начальник генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнерубаба, сын угандийского президента, известный своей произраильской позицией, сообщил, что направляется в Израиль на переговоры.

О также опубликовал в социальных пост с угрозами в адрес Турции, пригрозив разорвать дипломатические отношения с Анкарой, а также закрыть воздушное пространство для турецких самолетов, если неназванные им спорные вопросы не будут урегулированы.

"Настоящая проблема – Турция. Мы ждали, пока они реабилитируют себя, но нет. Если они не займутся этими вопросами, в 30-дневный срок мы разорвем ВСЕ дипломатические отношения с Турцией", – написал он.

Ранее Кайнерубаба сообщал, что, если Израилю будет грозить поражение в войне с Ираном, Уганда вступит в войну на израильской стороне. Он также заявлял о готовности направить 100000 угандийских солдат на защиту Святой земли: "Это земля Господа нашего Иисуса Христа".