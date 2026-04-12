Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
время публикации: 12 апреля 2026 г., 22:43 | последнее обновление: 12 апреля 2026 г., 22:47
Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах, состоявшихся сегодня в Венгрии.
В своей речи в штабе партии Fidesz он заявил, что "поражение болезненно", но результат выборов очевиден. Он заявил, что продолжит служить стране из оппозиции.
Орбан также сообщил, что поздравил лидера оппозиции Петера Мадьяра с победой.
Заявление о признании поражения прозвучало на фоне продолжающегося подсчета голосов.