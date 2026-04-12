Лидер венгерской оппозиции – своим сторонникам: "Готовьтесь праздновать!"

Лидер оппозиционной партии "Уважение и свобода" Петер Мадьяр после закрытия избирательных участков провел пресс-конференцию, назвав день парламентских выборов в Венгрии "историческим".

Он заявил, что испытывает осторожный оптимизм в связи с публикацией опросов, предрекающих премьер-министру Виктору Орбану поражение, и поблагодарил избирателей за высокую явку, что стало отражением важности выборов для граждан Венгрии.

Мадьяр обвинил Орбана в попытках фальсифицировать результаты голосования, и выразил благодарность бдительным гражданам, позволившим это предотвратить. Он призвал своих сторонников вести себя мирно и готовиться праздновать.