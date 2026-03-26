Глава армии Уганды: "Если Израилю будет грозить поражение, мы вступим в войну на его стороне"

время публикации: 26 марта 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 26 марта 2026 г., 11:24
AP Photo/Hajarah Nalwadda

Начальник генерального штаба вооруженных сил Уганды Мухузи Кайнерубаба, сын угандийского президента, заявил, что, если Израилю будет грозить поражение в войне с Ираном, Уганда присоединится к военным действиям на израильской стороне.

"Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или поражении Израиля приведет к нашему вступлению в войну. Мы на стороне Израиля", – написал он в социальных сетях.

Месяц назад Кайнерубаба сообщил, что в Международном аэропорту Энтеббе будет установлен памятник Йони Нетаниягу, который в 1976 году командовал бойцами "Сайерет Маткаль" в ходе операции по освобождению заложников в Энтеббе.

Нетаниягу стал единственным погибшим в ходе операции израильским военнослужащим. "Чтобы укрепить узы крови между Угандой и Израилем, скоро мы откроем статую на том самом месте, где он погиб. Йони был братом премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Да благословит господь наши страны", – написал тогда Кайнерубаба.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 февраля 2026

В Энтеббе будет установлен памятник Йони Нетаниягу