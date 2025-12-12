x
12 декабря 2025
12 декабря 2025
12 декабря 2025
последняя новость: 19:06
12 декабря 2025
Мир

Германия заявила, что Россия пыталась вмешиваться в парламентские выборы в 2024 году

Россия
Германия
Хакеры
время публикации: 12 декабря 2025 г., 17:44 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 18:07
Германия заявила, что Россия пыталась вмешиваться в парламентские выборы в 2024 году
AP Photo/Markus Schreiber

Власти Германии заявили, что Россия пыталась вмешиваться в парламентские выборы, которые состоялись в стране в 2024 году, а также предпринимала атаки против авиадиспетчерского центра. В связи с этим российский посол в Берлине Сергей Нечаев был вызван в министерство внутренних дел страны, сообщает ВВС.

Официальный представитель МИД Германии заявил, что власти страны "теперь могут провести четкую связь между кибератакой против авиационной безопасности Германии в августе 2024 года с хакерской организацией APT28, также известной как Fancy Bear".

Западные разведслужбы заявляют, что хакерская группировка Fancy Bear является подразделением Главного разведывательного управления министерства обороны РФ.

"Во-вторых, мы можем определенно заявить, что Россия при помощи кампании, организованной группой Storm 1516, пыталась оказать влияние на последние федеральные выборы и дестабилизировать их", – также заявил представитель МИД.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
