СМИ: причиной закрытия аэропорта в Техасе стали испытания лазерного оружия

Как сообщают американские СМИ и, в частности, телеканал NBC, причиной закрытия аэропорта Эль-Пасо в Техасе стало не проникновение беспилотного летательного аппарата из Мексики, как заявляли представители властей, а испытания нового оружия.

Аэропорт, расположенной вблизи мексиканской границы, был закрыт утром 11 февраля на десятидневный срок. В заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA) зона вокруг аэропорта объявлялась "пространством национальной безопасности". Пилотов предупреждали, что против нарушителей может быть открыт огонь на поражение.

Однако уже через шесть часов решение было отменено. Власти США сообщили, что причиной закрытия стало проникновение беспилотника, запущенного мексиканскими наркоторговцами. "Военное министерство и FAA оперативно отреагировали на действия картелей", – заявил министр транспорта Шон Даффи.

При этом американские военные не сообщали о перехвате БПЛА. Президент Мексики Клаудия Шейнабум заявила, что ей неизвестно о применении дронов на границе с США.

Согласно источникам, американская армия провела на расположенной рядом с Эль-Пасо базе Форт-Блисс испытания лазерной системы перехвата БПЛА. Это не было согласовано с FAA, которая закрыла аэропорт в качестве меры предосторожности.

Инцидент вызвал возмущение жителей города. Мэр Эль-Пасо Ренард Джонсон отметил, что в последний раз такое было 11 сентября 2001 года. "Нельзя закрывать крупный аэропорт, не известив власти, горожан, больницы, да и сам аэропорт. Это неприемлемо", – заявил он.