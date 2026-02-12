x
Израиль

Генеральный комиссар полиции о насилии в арабском секторе: "Наши руки связаны"

Полиция
Организованная преступность
время публикации: 12 февраля 2026 г., 11:24 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 11:26
Chaim Goldbergl/Flash90

Генеральный инспектор полиции Дани Леви провел совещание, посвященное росту насилия в арабском секторе. За минувшие сутки были убиты пять арабских граждан Израиля, число жертв с начала года достигло 44 человек.

Леви назвал ситуацию чрезвычайной. "Для борьбы с преступностью необходимо взаимодействие всех министерств, руководства общины, ЦАХАЛа и общественных организаций". Он также призвал юридическую систему ужесточить наказания и ускорить процесс подачи дел.

"Я призываю юридического советника правительства, прокуратуру и правительство вернуть нам технологические средства. Мы не можем ничего сделать со связанными руками, заткнутыми ушами и с повязкой на глазах", – сказал он.

Представители арабского сектора и оппозиция возлагают ответственность на полицию и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

"Ответственность за провалы несут гениспектор и министр, а не Кнессет, прокуратура, суды и ЦАХАЛ. После последних 24 часов они оба должны подать в отставку", – заявила представительница "Еш Атид" Мейрав Бен-Ари.

