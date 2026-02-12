Экс-министру Гонену Сегеву, осужденному за шпионаж в пользу Ирана, отказано в УДО

Окружной суд Беэр-Шевы разрешил опубликовать информацию о том, что ходатайство бывшего министра Гонена Сегева (70 лет) о досрочном освобождении было отклонено комиссией по условно-досрочному освобождению.

Гонен Сегев, бывший министр энергетики Израиля, в феврале 2019 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения. Он признал себя виновным в шпионаже и передаче информации врагу. Из текста обвинительного заключения был изъят пункт об оказании помощи врагу в военный период.

Напомним, 18 июня 2018 года была опубликована информация о том, что Гонен Сегев арестован по подозрению в шпионаже против государства Израиль и сотрудничестве с врагом в военное время. В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорилось, что расследование в отношении Гонена Сегева было закончено 15 июня. В этот же день прокуратура Иерусалимского округа представила в окружной суд обвинения против экс-министра. Обвинительное заключение было сформулировано с ведома и одобрения юридического советника правительства.

Гонен Сегев несколько лет проживал в Нигерии. В мае 2018 года он приехал в Экваториальную Гвинею, однако ему было отказано во въезде в эту страну из-за имеющейся у него судимости. В это же время полиция Израиля обратилась к властям Гвинеи с просьбой о выдаче Сегева, и просьба была выполнена. Экс-министр был задержан сотрудниками полиции и агентами общей службы безопасности у трапа самолета в Тель-Авиве.

По данным полиции и ШАБАКа, бывший израильский министр был завербован офицером иранской разведки, работавшим под прикрытием в посольстве Ирана в Нигерии, в 2012 году. С момента налаживания контакта Сегев дважды посещал Иран, где встречался со своим куратором.

В материалах расследования говорится, что Сегев также выезжал на встречи с представителями иранской разведки в другие страны. Он посещал частные квартиры и отели, используемые иранской разведкой для конспиративных встреч. Кроме того, израильский агент был обеспечен зашифрованным каналом связи для общения со своим куратором.

По данным следствия, экс-министр энергетики Израиля передал Тегерану данные об энергетической инфраструктуре Израиля, информацию о стратегических и засекреченных объектах, о военных базах и строениях. Кроме того, он передавал сведения об израильских политиках, высокопоставленных лицах в органах безопасности и в правительственных учреждениях.

В ШАБАКе отмечают, что Сегев помогал иранской разведке выйти на израильских граждан, занимающих стратегически важные посты. При этом, бывший министр уверял израильтян, что он знакомит их со своими деловыми партнерами и зарубежными бизнесменами.

На следствии Сегев утверждал, что пытался играть роль двойного агента, вводя иранскую разведку в заблуждение.

Гонен Сегев, уроженец Кирьят-Моцкина и врач по специальности, был депутатом Кнессета с 1992 по 1996 год. Первоначально он стал законодателем от партии "Цомет", затем вышел из нее и образовал отдельную фракцию вместе с еще двумя депутатами, после чего присоединился к правительству Ицхака Рабина в обмен на поддержку премьера при голосовании по соглашению "Осло-2". В 1995 году был назначен на пост министра энергетики и инфраструктур. В апреле 2004 года бывший парламентарий был задержан при попытке ввоза в Израиль 32 тысяч таблеток синтетического наркотика "экстази". Предъявив на границе поддельный дипломатический паспорт, он отказался проходить таможенный контроль. В феврале 2005 года он был признан виновным в попытке ввоза в страну опасных наркотиков, хранении наркотиков и был приговорен к пяти годам тюремного заключения. Однако уже в июне 2007 года он был досрочно освобожден из тюрьмы за примерное поведение. В 2005 году министерство здравоохранения аннулировало его лицензию на занятие врачебной деятельностью.