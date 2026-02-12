"Впервые слышу": Зеленский опроверг, что 24 февраля объявит о президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг публикацию Financial Times, согласно которой 24 февраля он намерен объявить о проведении президентских выборов и референдума по вопросу о соглашении с Россией: "От них я впервые об этом услышал".

"Я всегда говорил, что вопрос выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама никогда не поднимала. Но, безусловно, мы готовы к выборам. Я говорил: очень просто – сделайте перемирие, будут выборы. Это вопрос безопасности", – сказал он, общаясь с журналистами.

Глава государства отметил, что именно 24 февраля говорить о политике было бы глупо: "Это очень серьезная дата. Четыре года войны. Это большое количество людей, которые защитили наше государство, которые отдали свою жизнь. И именно с 24 февраля каждый день защищают свое государство. Я никогда не смог бы сделать то, о чем вы спрашиваете. Поэтому 24 февраля никогда не могут быть объявлены какие-либо выборы".

Зеленский также опроверг содержащуюся в публикации информацию о том, что президент США Дональд Трамп, настаивая на скорейшем проведении выборов, угрожает лишить Украину гарантий безопасности. По его словам, администрация США не связывает эти вопросы.