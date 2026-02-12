x
12 февраля 2026
|
последняя новость: 11:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
12 февраля 2026
|
12 февраля 2026
|
последняя новость: 11:04
12 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

В 2025 году количество проданных в Израиле новых квартир сократилось на 25%

Недвижимость
время публикации: 12 февраля 2026 г., 09:52 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 10:03
В 2025 году количество проданных новых квартир сократилось на 25%
Flash90/Yonatan Sindel/Gili Yaari

Согласно обзору главного экономиста министерства финансов, в 2025 году в Израиле было продано на 25% меньше новых квартир, чем в 2024 году, а если вычесть сделки в рамках жилищных лотерей – на 34%.

В общей сложности на свободном рынке были проданы только 22415 новых квартир, что является одним из самых низких показателей за два десятилетия.

Отчет также указывает, что в ближайшее время могут быть пересмотрены реальные показатели продаж за 2023 год, поскольку за последний год резко выросло количество сделок, отмененных покупателями из-за неспособности получить ипотеку.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 09 февраля 2026

От покупателей субсидированных квартир могут потребовать доплаты в десятки тысяч шекелей налога
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 января 2026

Цены на покупку жилья выросли впервые за девять месяцев