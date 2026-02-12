В 2025 году количество проданных в Израиле новых квартир сократилось на 25%

Согласно обзору главного экономиста министерства финансов, в 2025 году в Израиле было продано на 25% меньше новых квартир, чем в 2024 году, а если вычесть сделки в рамках жилищных лотерей – на 34%.

В общей сложности на свободном рынке были проданы только 22415 новых квартир, что является одним из самых низких показателей за два десятилетия.

Отчет также указывает, что в ближайшее время могут быть пересмотрены реальные показатели продаж за 2023 год, поскольку за последний год резко выросло количество сделок, отмененных покупателями из-за неспособности получить ипотеку.