12 февраля 2026
Adani Enterprises, владеющая Хайфским портом, подозревается в нарушении антииранских санкций

время публикации: 12 февраля 2026 г., 11:11 | последнее обновление: 12 февраля 2026 г., 11:11
Холдинг Adani Group индийского миллиардера Гаутама Адани, владеющий, среди прочего, Хайфским портом, объявил, что власти США ведут расследование подозрений на нарушение холдингом антииранских санкций.

Adani Enterprises, флагманская компания холдинга, заявила, что 4 февраля получила запрос на предоставление информации от Управления по контролю за иностранными активами при министерстве финансов США.

Запрос был получен, после того как уже состоялись обсуждения между ней и американской администрацией в связи с публикацией Wall Street Journal в июне, в которой утверждалось, что компании холдинга импортировали иранский сжиженный нефтяной газ (LPG) через порт Мундра в Индии.

В заявлении холдинга говорится, что не ожидаются финансовые последствия в связи с расследованием, и что весь импорт сжиженного нефтяного газа был прекращен 2 июня 2025 года.

