Премьер-министр Австралии: будут поданы законы, направленные на борьбу с антисемитизмом

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его правительство намерено представить законодательные инициативы, направленные на борьбу с антисемитизмом, разжиганием ненависти и экстремизмом.

Заявление прозвучало почти через месяц после ханукального теракта в Сиднее, жертвами которого стали 15 человек. Трагедия вызвала в Австралии новую волну дискуссий о росте антисемитизма и радикализации.

На фоне критики в адрес правительства Альбанезе власти обещали ужесточить нормы против ненавистнических высказываний и рассмотреть дополнительные изменения в законодательстве.

Продолжается расследование обстоятельств теракта в Сиднее. Помимо прочего, проверяются действия правоохранительных органов, которые не смогли предотвратить вооруженное нападение, не обеспечили достаточных мер безопасности и, по мнению многих, крайне непрофессионально действовали во время атаки террористов.