30 декабря 2025
30 декабря 2025
Родственники жертв теракта в Сиднее: необходимо расследовать и рост антисемитизма

время публикации: 30 декабря 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 30 декабря 2025 г., 14:17
Родственники жертв теракта в Сиднее: необходимо расследовать и рост антисемитизма
Родственники жертв антисемитского теракта на пляже Бондай (Бонди) в Сиднее направили премьер-министру Австралии Энтони Албанизи открытое письмо, в котором призвали к созданию королевской комиссии по расследованию.

17 семей убитых и раненых считают, что только такая комиссия сможет расследовать рост антисемитских настроений в стране после атаки ХАМАСа на Израиль и провалы властей в предотвращении нападений на евреев.

"Мы должны знать, почему четкие предупредительные знаки были проигнорированы, как был допущен опасный и бесконтрольный рост ненависти к евреям и исламского экстремизма, и что необходимо сделать, чтобы защитить всех австралийцев в будущем", – говорится в письме.

Глава правительства выступает против создания королевской комиссии, утверждая, что ее работа займет слишком много времени. Власти также опасаются, что комиссия предоставит трибуну для продвижения антисемитизма.

Напомним: 14 декабря исламские экстремисты Навид Акрам и Саджид Акрам открыли огонь по участникам церемонии зажжения первой ханукальной свечи, проходившей на пляже Бонди. 16 человек погибли, 40 были ранены. Полиция штата Новый Южный Уэльс объявила их одиночками.

