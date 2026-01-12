В Лос-Анджелесе водитель грузовика въехал в толпу протестовавших против режима аятолл

В Лос-Анджелесе (район Вествуд, Калифорния, США) полиция задержала водителя арендованной грузовой машины U-Haul, который проехал через улицу, где проходила акция против режима в Иране.

В толпе началась паника. Демонстранты окружили грузовик и пытались разбить стекла, после чего полицейские вывели подозреваемого из машины и увезли его.

По данным полиции, тяжелых травм не зафиксировано. AP сообщает, что один человек был задет автомобилем, еще двоих осмотрели на месте, они отказались от дальнейшей помощи. Мотивы водителя выясняются, ведется расследование.

На борту грузовика были замечены надписи и лозунги на английском – в том числе с отсылкой к событиям 1953 года (госперевороту в Иране) и призывами к США "не повторять" подобные сценарии.