16 февраля 2026
Израиль

Нетаниягу встретился с американским сенатором Линдси Грэмом

США
Биньямин Нетаниягу
Израиль
время публикации: 16 февраля 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 16 февраля 2026 г., 17:57
Нетаниягу встретился с американским сенатором Линдси Грэмом
Фото: Мааян Туаф/GPO

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с американским сенатором Линдси Грэмом. Об этом сообщила пресс-служба канцелярии израильского премьера.

Линдси Грэм – член Республиканской партии, сенатор от Южной Каролины, один из наиболее последовательных сторонников Израиля в американском Конгрессе. Грэм выступал против иранской ядерной сделки, поддержал перенос посольства США в Иерусалим и был соавтором законопроекта о борьбе с движением BDS. Сенатор регулярно посещает Израиль и неоднократно заявлял о необходимости предоставления еврейскому государству военной помощи без каких-либо ограничений. В последние месяцы Грэм призывал США поддержать израильские удары по ядерной программе Ирана, если дипломатические усилия окажутся безуспешными.

Израиль
