Китай одобрил закон об "этническом единстве", обязывающий меньшинства изучать китайский язык

Китай принял новый масштабный закон, который власти называют шагом к укреплению "этнического единства", однако критики считают, что он может еще сильнее ограничить права национальных меньшинств, пишет BBC. Официально инициатива направлена на более тесную интеграцию 56 признанных в стране этнических групп, среди которых большинство составляют ханьцы. План предусматривает меры в сфере образования и жилья. При этом, по мнению критиков, он может привести к постепенной утрате языков и культур меньшинств.

Согласно закону, все дети должны изучать китайский язык (мандарин) до поступления в детский сад и продолжать обучение на нем до окончания средней школы. Ранее учащиеся могли проходить значительную часть программы на родных языках – например, на тибетском, уйгурском или монгольском. Документ был утвержден 12 марта в конце ежегодной парламентской сессии, на которой традиционно формально одобряются законодательные инициативы.

Власти в Пекине утверждают, что обязательное изучение китайского языка поможет молодому поколению получить больше возможностей на рынке труда. По официальной версии, закон о "содействии этническому единству и прогрессу" должен сыграть важную роль в модернизации страны за счет укрепления национального единства. Документ был вынесен на голосование и принят на сессии Всекитайского собрания народных представителей в Пекине – органа, который традиционно утверждает предложенные инициативы и ранее не отклонял пункты своей повестки.

Закон также предусматривает юридические меры против родителей или опекунов, если они, по мнению властей, прививают детям взгляды, способные нанести вред межэтнической гармонии. Кроме того, он призывает создавать "взаимоукорененные общины", что, по мнению некоторых аналитиков, может привести к расселению районов, где проживает большое число представителей меньшинств. С конца 2000-х годов китайские власти продвигают политику так называемой "китаизации" национальных меньшинств. Ее цель – сформировать более единую национальную идентичность путем постепенной интеграции различных этнических групп в доминирующую ханьскую культуру. Ханьцы составляют более 90% населения Китая, которое превышает 1,4 миллиарда человек.

Пекин уже давно подвергается критике за ограничения прав меньшинств в таких регионах, как Тибет, Синьцзян и Внутренняя Монголия. По словам критиков, процессы ассимиляции в этих регионах нередко проводились принудительно, а сама политика усилилась при лидере страны Си Цзиньпине, который занял более жесткую позицию в отношении протестов и инакомыслия, особенно в районах проживания этнических меньшинств. В Тибете власти задерживали монахов и усилили контроль над монастырями, чтобы пресечь почитание Далай-ламы. В Синьцзяне правозащитные организации сообщают о массовом задержании уйгурских мусульман – по их оценкам, речь идет примерно о миллионе человек. Китайские власти называют эти учреждения лагерями "перевоспитания", однако ООН обвиняла Пекин в серьезных нарушениях прав человека.