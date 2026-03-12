x
Мир

Украина анонсировала создание собственного "Железного купола"

Украина
Железный купол
Война в Украине
время публикации: 12 марта 2026 г., 14:42 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 14:52
Украина анонсировала создание собственного "Железного купола"
AP Photo/Evgeniy Maloletka
Украина анонсировала создание собственного "Железного купола"
AP Photo/Efrem Lukatsky

Заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров сообщил в интервью, цитируемом сайтом "Украина 24", что украинские специалисты ведут работу над созданием многоуровневой системы ПВО. Военачальник сравнил ее с "Железным куполом".

Елизаров подчеркнул: речь идет не о копировании израильской системы, а о создании комплексной системы обороны, адаптированной к украинским условиям войны: "Она позволит эффективно противодействовать различным типам воздушных угроз – от беспилотников до ракет".

"Россия пытается запускать дроны и ракеты большими волнами, чтобы перегрузить нашу противовоздушную оборону. Поэтому нам нужны новые технологические решения, которые позволят быстро реагировать на такие атаки", – добавил он.

Представитель командования отметил: чтобы эффективно противодействовать угрозам, современная система защиты должна сочетать различные типы средств – от радаров и зенитных ракет до систем радиоэлектронной борьбы.

"Железный купол" – лишь один из ярусов созданной Израилем многоуровневой системы ПВО, однако в мире этот термин используется для описания этой системы в целом. Так, президент США Дональд Трамп говорил о необходимости создания "Золотого купола" – по аналогии с израильским.

