Жертвами крушения турецкого военного самолета в Грузии стали 20 человек

Министерство обороны Турции сообщило, что при крушении транспортного самолета, вылетевшего из азербайджанской Гянджи и разбившегося в Грузии, стали все 20 человек, находившихся на его борту.

"Наши героические братья по оружию погибли 11 ноября 2025 года из-за крушение военно-транспортного самолета C-130, вылетевшего из Азербайджана в Турцию", – написал в социальной сети X министр обороны Яшар Гюлер, опубликовав фото погибших.

Причина крушения не установлена. На снятых с земли кадрах видно, что самолет начал вертеться в воздухе, от него отлетают фрагменты. Грузинские диспетчеры сообщили, что сигналов бедствия экипаж не подавал.