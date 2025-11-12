Группа еврейских студентов забаррикадировались в Берлинском техническом университете

Группа еврейских студентов Берлинского технического университета забаррикадировалась в здании студенческого комитета на территории кампуса в знак протеста против антисемитской обстановки в вузе.

Члены группы "Оккупация против антисемитизма" протестуют против результатов выборов в студенческий комитет, "проводившихся в недемократической обстановке, в которой любая критическая мысль блокировалась, а еврейские студенты становились объектом насмешек всякий раз, когда озвучивали свои опасения".

"Мы считаем, что студенческий совет должен включать все многообразие студентов университета, включая еврейских и израильских студентов", - говорится в заявлении, авторы которого подчеркивают при этом что придерживаются левых политических взглядов.

Забаррикадировавшиеся также требуют дополнительных мероприятий и акций против антисемитизма в кампусе, прекращения поддержки советом всех антисемитских групп в кампусе и смену ответственного за борьбу с антисемитизмом в университете, сообщает Tagesspiegel.

Следует отметить, что хотя все берлинские вузы были в последние два года ареной антиизраильских акций, регулярно скатывавшихся в открытый антисемитизм, Технический университет выделялся даже на этом фоне.