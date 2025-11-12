Коррупционный скандал в Украине: приближенный Зеленского, возможно, бежал в Израиль

Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование масштабной коррупционной схемы, существовавшей в украинской энергетической области. Согласно материалам дела, достоянием преступников стали десятки миллионов долларов.

"Основным направлением деятельности преступной организации было систематическое получение неправомерной выгоды от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В частности, контрагентам "Энергоатома" навязывались условия уплаты отката за избежание блокировки платежей за предоставленные услуги/поставленную продукцию или лишение статуса поставщика", – сообщает НАБУ.

Правоохранители не называют имен, однако центральным фигурантом дела, по которому проходят бывшие и действующие министры и чиновники, согласно публикациям, является близкий к президенту Владимиру Зеленскому предприниматель Тимур Миндич, совладелец студии "Квартал 95".

Миндич покинул Украину за несколько часов до проведенного у него обыска. Канал "Украина 24" цитирует депутата Рады Ярослава Железняка, утверждающего, что беглец находится в Тель-Авиве, как и два других фигуранта дела, братья Михаил и Александр Цукерманы.

Студия "Квартал 95" выступила с заявлением. "Эти события не имеют отношения к работе студии, ее контенту или команде. Совладелец имеет юридическую связь со студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды", – говорится в документе.

"Просим не использовать бренд "Квартал 95" в спекулятивных или политизированных контекстах. Главное остается неизменным: студия работает в Украине, работает над проектами, поддерживает и помогает Силам обороны Украины. Мы продолжаем работать – для зрителей, для страны, для жизни", – добавляют авторы обращения.