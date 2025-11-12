Талибы запретили вход в больницы и поликлиники женщинам без бурки – даже если они врачи

В расположенном на западе Афганистана городе Герат администрация талибов запретила женщинам посещать медицинские учреждения без бурки, традиционной одежды, полностью скрывающей тело и лицо – даже если речь идет о медиках и другом персонале.

Герат – третий по величине город Афганистана, в нем проживают около 600000 человек. Сотрудники "полиции нравов" уже начали следить за выполнением предписания. Неясно, будет ли распоряжение распространено на всю территорию страны.

"Эти ограничения являются новым вмешательством в жизнь женщин, ограничивая их доступ к медицинскому обслуживанию. Пострадают и те, кому требуется немедленное вмешательство врачей", – заявила BBC координатор организации "Врачи без границ" по Афганистану Сара Шато.

После повторного прихода к власти в 2021 году талибы обещали не ограничивать права женщин, однако не сдержали свое обещание. Женщины оказались практически полностью вытеснены из общественной жизни, им запрещено получать образование и заниматься многими видами профессиональной деятельности. Введен жесткий дресс-код.