70-летний экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота

Первая коллегия Верховного федерального суда Бразилии приговорила экс-президента этой страны 70-летнего Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Болсонару был признан виновным в подготовке военного переворота для удержания власти после поражения на выборах в 2022 году.

Инкриминируемые бывшему президенту статьи предусматривали наказание, которое могло в сумме достичь 40 лет лишения свободы. Болсонару отверг обвинения.

По версии следствия, Жаир Болсонару был непосредственным участником заговора с целью отмены результатов президентских выборов 2022 года, принесших победу ультралевому кандидату Луле да Силву.

Согласно материалам дела, путчисты планировали накануне инаугурации убить Луиса Инасиу Лулу да Силву и его заместителя Жералдо Алкмина. Путч сорвался из-за отказа участвовать в нем командования армии, ВВС и полиции. Поддержку путчистам обещал только командующий ВМС адмирал Альмир Гарньер Сантуш.