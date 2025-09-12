x
12 сентября 2025
|
последняя новость: 05:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 сентября 2025
|
12 сентября 2025
|
последняя новость: 05:43
12 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

70-летний экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота

Бразилия
Судебные решения
время публикации: 12 сентября 2025 г., 03:40 | последнее обновление: 12 сентября 2025 г., 05:31
70-летний экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы за подготовку военного переворота
AP Photo/Eraldo Peres

Первая коллегия Верховного федерального суда Бразилии приговорила экс-президента этой страны 70-летнего Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Болсонару был признан виновным в подготовке военного переворота для удержания власти после поражения на выборах в 2022 году.

Инкриминируемые бывшему президенту статьи предусматривали наказание, которое могло в сумме достичь 40 лет лишения свободы. Болсонару отверг обвинения.

По версии следствия, Жаир Болсонару был непосредственным участником заговора с целью отмены результатов президентских выборов 2022 года, принесших победу ультралевому кандидату Луле да Силву.

Согласно материалам дела, путчисты планировали накануне инаугурации убить Луиса Инасиу Лулу да Силву и его заместителя Жералдо Алкмина. Путч сорвался из-за отказа участвовать в нем командования армии, ВВС и полиции. Поддержку путчистам обещал только командующий ВМС адмирал Альмир Гарньер Сантуш.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 сентября 2025

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару признан виновным в подготовке путча